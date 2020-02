Vorstand und Geschäftsführung

Kemmerich müsste Nebentätigkeiten angeben – tat es aber nicht

Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich hat Posten als Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer in Unternehmen nicht vom Landtag genehmigen lassen. Das bestätigt die Verwaltung auf Anfrage von t-online.de.

Der mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählte Thomas Kemmerich (FDP) hat Vorstands- und Geschäftsführungsposten bislang nicht wie vorgeschrieben beim Thüringer Landtag angemeldet. Das bestätigte an diesem Freitag ein Sprecher des Landtags auf Anfrage von t-online.de.

Die Zulässigkeit von Kemmerichs Tätigkeit sei "von der Einholung einer Zustimmung des Landtags abhängig", hieß es in der schriftlichen Stellungnahme von Freitag, 13 Uhr. "Ein Zustimmungsersuchen des Ministerpräsidenten liegt hier allerdings bisher nicht vor." Artikel 72 Absatz 2 der Thüringer Verfassung schreibt vor, dass Mitglieder der Landesregierung – und auch der Ministerpräsident – ohne Zustimmung des Landtags weder Leitung noch Aufsichtsgremium von auf Erwerb gerichteten Unternehmen angehören dürfen.

"Perfider Trick": Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich will den Weg für eine Neuwahl des Landtages freimachen – doch es gibt ein Problem.

Kemmerich ist laut Handelsregister Vorstandsvorsitzender der Friseur Masson AG in Erfurt sowie Geschäftsführer der Uhrenwerk Weimar GmbH in Weimar. Die Impressum-Seiten der jeweiligen Homepages geben ihn ebenfalls aktuell in diesen Positionen an. Die Friseur Masson AG wollte dazu auf Anfrage von t-online.de keinen Kommentar abgeben. Die Uhrenwerk Weimar GmbH und die FDP Thüringen reagierten zunächst nicht auf schriftliche Anfragen.