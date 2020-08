Raubtier-Zahl nimmt zu

Klöckner will leichteren Abschuss von Wölfen

13.08.2020, 08:08 Uhr | dpa

Der Wolf ist zurück – und das schon länger. Wie sich Einzeltiere, Paare und Rudel in Deutschland seit 2000 ausbreiten, zeigen wir Ihnen in dieser Animation. (Quelle: t-online.de)

Der Umgang mit dem Wolf und seiner Ausbreitung in Deutschland ist umstritten. Das neueste Gesetz half bisher wenig, die Weidetierrisse nehmen zu. Jetzt will Landwirtschaftsministerin Klöckner weitere Maßnahmen.

Das Gesetz sollte sie eigentlich ins Gleichgewicht bringen: den Naturschutz und die Interessen der Schafhirten und Bauern. Doch ein halbes Jahr, nachdem eine "Lex Wolf" den Abschuss der Tiere erleichtert hat, zeigt sich: Zufrieden ist damit kaum jemand.

Bauern beklagen die steigende Zahl gerissener Nutztiere, Naturschützer den Fokus auf Abschussgenehmigungen, der den Blick auf andere Hilfen verstelle. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner fordert weitere Schritte. Erst am Mittwoch berichtete t-online.de, dass die Ausgleichszahlungen für vom Wolf gerissene Nutztiere seit Mitte 2019 einen Höchststand erreicht haben.

Vorsorgliche Jagd würde helfen – doch der Wolf ist geschützt

"Dass die gesetzlichen Änderungen ausreichen werden, glaube ich kaum", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Ihre Befürchtungen schienen sich zu bewahrheiten. "Die Anzahl der Wolfsangriffe auf Tiere und Herden steigt kontinuierlich, Weidetierrisse nehmen zu." Menschen in ländlichen Regionen seien verunsichert. Von einer "Lex Wolf" könne erst die Rede sein, wenn es ein "Bestandsmanagement" gebe – also auch vorsorglich gejagt werde.

Das ist verboten, denn Wölfe sind in der EU und in Deutschland streng geschützt. An diesem Freitag ist es ein halbes Jahr her, dass der Bundesrat mit einer "Lex Wolf" den Abschuss dennoch erleichtert hat – jedenfalls ein bisschen. Wenn es Angriffe auf Nutztiere gibt, dürfen seitdem auch Wölfe geschossen werden, wenn nicht klar ist, welches Tier genau zum Beispiel die Schafe gerissen hat – so lange, bis die Angriffe aufhören, selbst wenn ein ganzes Rudel sterben muss. Aber es muss weiter jeder einzelne Abschuss genehmigt werden.

Ausbreitung des Wolfs – erfolgreicher Naturschutz

Eine Bilanz kann das Bundesumweltministerium noch nicht ziehen. Die neue Regelung sei bereits angewandt worden, sagte eine Sprecherin. "Für eine Bewertung der Konsequenzen in der praktischen Umsetzung der Gesetzesnovelle ist es jedoch noch zu früh." Das halbe Jahr sei zu kurz, um eine erhöhte Anzahl an Tötungen von Wölfen statistisch festzustellen – vor allem, weil während des Frühjahrs Abschüsse oft ausgesetzt würden, wenn es um weibliche Wölfe mit Jungen gehe.

Seit der Jahrtausendwende breiten sich Wölfe wieder in Deutschland aus. Ein Erfolg des Naturschutzes, so sieht das auch Klöckner. Doch je mehr Gebiete die Raubtiere besiedeln, desto mehr Tierhalter haben Probleme mit gerissenen Schafen, Ziegen und anderen Nutztieren.

"Lex Wolf" verschärft Lage, statt sie zu verbessern

"In der Praxis sehen die Weidetierhalter keine Entschärfung der Probleme – im Gegenteil, die Wolfsangriffe nehmen weiter zu", sagte der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken. Die Änderung sei "halbherzig", nun säßen die Länder sie auch noch auf Kosten der Weidetiere aus. "Ohne eine konsequente Regulierung des Wolfsbestands wird die Haltung von Schafen, Ziegen, Rindern und Pferden auf der Weide in Deutschland zum Auslaufmodell werden, weil die Betriebe aufgeben", warnte er. Herdenschutz funktioniere in der Fläche nicht, wenn die Landschaft zum Schutz der Weidetiere nicht in einen "Hochsicherheitstrakt" verwandelt werden solle.

Von "Obergrenzen" bis zu "wolfsfreien Zonen" reichen die Forderungen. Wolfsexpertin Birte Brechlin vom Naturschutzbund Nabu hat Verständnis dafür, wenn sich ein Betrieb den Kosten für guten Herdenschutz nicht gewachsen sieht. Da Wölfe weite Strecken zurücklegten, sei so etwas aber nicht sinnvoll. Stattdessen müsse sich die Grundsituation der Weidetierhaltung bessern. Alle gemeinsam müssten Lösungen finden. "Romantisierungen haben hier ebenso wenig Sinn, wie die Verteuflung der Tiere." Die "Lex Wolf" habe die Lage eher noch verschärft, sagte sie: "Durch die Unklarheit und den Fokus auf Abschussgenehmigungen werden die eigentlich wirksamen Maßnahmen aus der Debatte verdrängt."

Bisher kein Wolfsabschuss in Deutschland 2020

Zahlen der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf zufolge leben in Deutschland derzeit 61 Wolfsrudel, 12 Paare und sechs Einzeltiere – wie viele Wölfe das sind, ist schwer zu sagen. Ein Rudel besteht aus Wolfseltern und ihren Nachkommen, und die Sterblichkeit der Welpen ist hoch. 2019 wurden deutschlandweit bei 887 Wolfsübergriffen 2.894 Nutztiere verwundet oder getötet. Schafe und Ziegen hatten mit 2.500 den größten Anteil, aber es waren auch Rinder und Pferde dabei. Mit Abstand die meisten Wölfe gibt es demnach in Sachsen, wo den Angaben zufolge 24 Rudel leben, und in Niedersachsen mit 22 Rudeln, sechs Paaren und einem Einzeltier.

Nach Angaben des sächsischen Umweltministeriums wurde in diesem Jahr – wie schon im Vorjahr – bisher keine Genehmigung zum Abschuss erteilt. Auch in Niedersachsen wurde dieses Jahr noch kein Wolf geschossen. 2016 war der in sozialen Netzwerken "Kurti" genannte Wolf MT6 in der Lüneburger der erste legal getötete Wolf in Deutschland seit der Rückkehr der Tiere.

Vorerst soll es in Niedersachsen auch keine Tötung von Wölfen geben: Die letzte von drei Genehmigungen nach den neuen Regeln wurde im April auf Bitte des Verwaltungsgerichts Lüneburg ausgesetzt. Den künftigen Umgang mit den Tieren soll eine niedersächsische Wolfsverordnung ab September regeln.