Frühere Justizministerin

Brigitte Zypries leitet jetzt die Tischtennis-Ethikkommission

21.12.2020, 13:17 Uhr | dpa

Brigitte Zypries war von 2002 bis 2009 Bundesjustizministerin, 2017 kehrte sie noch einmal an den Kabinettstisch zurück. Jetzt wendet sich die SPD-Politikerin dem Sport zu.

Die frühere Bundesjustizministerin Brigitte Zypries steht an der Spitze der neuen Ethikkommission des Deutschen Tischtennis-Bundes. "Das dreiköpfige Gremium soll das DTTB-Präsidium in Fragen der guten Verbandsführung beraten", heißt es in einer am Montag von dem Verband veröffentlichten Erklärung.

Der DTTB hatte bereits vor einem Jahr einen Ethik-Code verabschiedet, der den Verband zu "verantwortlichem Handeln auf der Grundlage von Transparenz, Integrität, Rechenschaftspflicht sowie Partizipation" verpflichtet, wie es in der Präambel heißt.



Die Ethikkommission, der neben der 67 Jahre alten SPD-Politikerin noch der Sportverwaltungs-Experte Herbert Dierker und der Jurist Michael W. Müller angehören, soll die Einhaltung dieser Prinzipien überwachen. Zypries war von 2002 bis 2009 Justizministerin in den Kabinetten von Gerhard Schröder und Angela Merkel sowie von 2017 bis 2018 noch einmal Bundesministerin für Wirtschaft und Energie.