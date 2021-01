MEINUNGVorhaben von Merz und Röttgen

"Jungen Menschen einen neuen Generationenvertrag anbieten"

Am kommenden Samstag wählt die CDU ihren neuen Vorsitzenden. Bei t-online skizzieren die Aspiranten Friedrich Merz und Norbert Röttgen exklusiv ihre Pläne für Deutschland – sollte einer neuer CDU-Chef werden.

Es sind noch vier Tage: Am Samstag, den 16. Januar wählen 1.001 Delegierte der CDU auf einem digitalen Parteitag ihren neuen Vorsitzenden. Es bewerben sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen um das Amt.

Noch ist völlig offen, wer der neue Chef wird, manche schreiben die größten Chancen Merz zu, andere Laschet. Doch auch Norbert Röttgen gilt vielen nicht mehr als Außenseiter. Bei t-online skizzieren Merz und Röttgen exklusiv in einem Meinungsbeitrag, wohin Deutschland steuern soll, wenn sie CDU-Chef werden.

Friedrich Merz: Partei für Fairness und Chancengerechtigkeit

"Wir stehen am Beginn eines Superwahljahres. Mit der Entscheidung, wer die CDU künftig führen soll, ist es nicht getan: Wir müssen bereit und in der Lage sein, weiterhin die Führung zu übernehmen für ein modernes Deutschland. Das funktioniert nur, wenn wir unsere Alleinstellungsmerkmale wieder stärker herausarbeiten.

Die CDU muss die Partei sein, der die Mehrheit der Deutschen zutraut, Ökonomie und Ökologie so zu verbinden, dass Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und Schutz unserer Lebensgrundlagen keine Gegensätze sind. Der Grundsatz der Nachhaltigkeit muss auch in der Finanzpolitik, der Sozialpolitik oder der Bildungspolitik gelten. Nach Corona stehen vor allem wirtschaftspolitische Fragen im Vordergrund.

Ich werde dafür eintreten, dass wir als die Partei wahrgenommen werden, die für Fairness und Chancengerechtigkeit steht. Wir sollten den jungen Menschen einen neuen Generationenvertrag anbieten, der sie fördert und einbindet. Stärken wir die junge Generation mit neuen Perspektiven, dann stärken wir Deutschland."

Norbert Röttgen: Wirtschaftlichen Neustart wagen

"Deutschland muss sich nicht verstecken. Wir haben alles, um im globalen Wettbewerb als Teil der EU erfolgreich zu sein: Demokratische Ordnung, eine Tradition der sozialen Marktwirtschaft, einen hohen Bildungsstand und eine weltoffene Bürgerschaft. Auf der Basis dieser Stärken müssen wir die Veränderungen unserer Zeit gestalten.

Die Pandemie hat uns extreme Lasten auferlegt. Um der Verschuldung wieder zu entkommen, müssen wir den wirtschaftlichen Neustart wagen und auf Wachstum setzen. Die Rahmenbedingungen für Innovation sind exzellente Bildung, eine weltklasse Infrastruktur und Entlastungen beim Mittelstand.

Wir müssen uns wieder trauen, groß zu denken. Das gilt besonders für den Klimaschutz. Zu unseren großen Aufgaben zählt, zu zeigen, dass die Verbindung von Klima und Wirtschaft ein Erfolgsmodell ist. Europas Zusammenhalt ist unser Schicksal. Wir sind zu klein, um uns in einer Welt der Großmächte zu behaupten. Dass Europa nach außen handlungsfähig wird, liegt ganz entscheidend an uns Deutschen. Ich möchte nicht verwalten. Ich möchte unsere Zukunft gestalten, damit wir bleiben, was wir sind: Eine starke Demokratie, eine weltoffene Gesellschaft, eine innovative Volkswirtschaft."

Die in Gastbeiträgen geäußerten Ansichten geben die Meinung der Autoren wider und entsprechen nicht notwendigerweise denen der t-online.de-Redaktion.