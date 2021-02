Von reichem Pharma-Erben

Grüne erhalten Rekordspende von 500.000 Euro

17.02.2021, 08:23 Uhr | dpa

Eine so hohe Spende haben die Grünen noch nie erhalten: Eine halbe Million Euro ging jüngst auf das Konto der Partei ein. Der Spender ist ein reicher Pharma-Erbe.

Die Grünen haben eine Spende in Höhe von 500.000 Euro erhalten. Das geht aus einer Übersicht des Bundestags zu Parteispenden hervor. Demnach war die Spende am Montag eingegangen, am Dienstag wurde sie veröffentlicht. Auf "Spiegel"-Anfrage bestätigte die Partei, noch nie zuvor eine größere Einzelspende erhalten zu haben.



Spender stammt aus Gründerfamilie eines Pharmaunternehmens

Das Geld ist demzufolge für die diesjährigen Wahlkämpfe vor den Landtagswahlen und der Bundestagswahl bestimmt. Der Spender soll laut "Spiegel" Antonis Schwarz sein, Erbe der Gründerfamilie des rheinischen Pharmaunternehmens Schwarz Pharma. Er wird laut "Spiegel" auch als Gründer der Guerilla Foundation aufgeführt, die durch die Unterstützung von "Aktivisten und sozialen Graswurzelbewegungen" einen "größeren Systemwandel in Europa" bewirken will. Bereits 2019 hatte Schwarz demnach 65.000 Euro an die Grünen gespendet.

Einzelspenden über 50.000 Euro müssen die Parteien dem Bundestagspräsidenten sofort melden, der die Angaben zeitnah veröffentlichen muss.