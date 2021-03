Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

So hat Ihr Wahlkreis abgestimmt

Die SPD hat die Landtagswahl für sich entschieden, aber wie ging das Rennen in den einzelnen Wahlkreisen aus? Hier können Sie sehen, welche Partei wo erfolgreich gewesen ist.

Mehr als drei Millionen Menschen waren in Rheinland-Pfalz zur Wahl ihres Landesparlaments aufgerufen, Siegerin ist die SPD unter Regierungschefin Malu Dreyer. Die CDU ist hingegen weit abgeschlagen. In welchem der 52 Wahlkreis aber hatten die Sozialdemokraten die Nase vorn, wo die Christdemokraten? Wo haben die Grünen möglicherweise ein Direktmandat gewonnen, wo waren die Liberalen stark? Und wo konnten AfD und Linkspartei punkten oder eben nicht?

In unserer interaktiven Grafik können Sie die den Stand der bisherigen Ergebnisse, sortiert nach Wahlkreis- und Landesstimmen, in den einzelnen Abstimmungskreisen einsehen. Dazu können Sie zwei Wege wählen: Einmal klicken Sie direkt auf den einzelnen Wahlkreis innerhalb der Karte. Oder Sie nutzen das Menü oben, in dem Sie wiederum jeden der Wahlkreise in alphabetischer Reihenfolge anwählen können:

Fest steht, dass Rheinland-Pfalz bei der Gegenüberstellung der Ergebnise von Wahlkreis- und Landesstimmen einen sehr unterschiedlichen Eindruck macht. Während die Karte Wahlkreisstimmen (Direktkandidaten) durchaus viel Schwarz, stellvertretend für die CDU, zeigt, ist die Karte im Modus Landesstimmen fast durchweg rot, stellvertretend für die Sozialdemokraten.