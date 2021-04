Wegen Corona

Bundestagsabgeordnete bekommen erstmals weniger Geld

27.04.2021, 19:22 Uhr | dpa

Der Bundestag in Berlin: Die Abgeordneten erhalten etwa so viel Geld wie Richter am obersten Bundesgericht. (Quelle: Michael Kappeler/dpa)

In der Corona-Krise sind die Löhne in Deutschland gesunken. Das betrifft nun auch die Abgeordneten im Deutschen Bundestag: Zum ersten Mal in der Geschichte gibt es weniger Diäten.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Bundestages sinken die Diäten. Die Abgeordneten bekommen in Folge der Corona-Krise ab Juli weniger Geld. Wie aus einem Schreiben von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hervorgeht, sinkt die steuerpflichtige Abgeordnetenentschädigung um 70,58 auf 10.012,89 Euro. Die Ludwigshafener Zeitung "Rheinpfalz" hatte zuerst darüber berichtet.

So viel Geld wie Richter am obersten Bundesgericht

Die Diäten der Abgeordneten entsprechen in der Größenordnung in etwa den Bezügen von Richtern an einem obersten Bundesgericht. Damit die Abgeordneten nicht mehr selbst über die Höhe abstimmen, was regelmäßig für Kritik sorgte, wurde die Entwicklung der Diäten vor wenigen Jahren an die Entwicklung der Löhne im Land gekoppelt. Diese sind wegen der Corona-Krise im vergangen Jahr im Schnitt gesunken. Der sogenannte Nominallohnindex ging um 0,7 Prozent zurück. Entsprechend werden jetzt auch die Diäten gesenkt.

Wie aus den Statistiken des Bundestages hervorgeht, ist es die erste Absenkung in der Geschichte des Parlaments. Nullrunden gab es dagegen schon öfter. Im ersten Bundestag 1949 bekamen die Abgeordneten demnach 600 DM Aufwandsentschädigung.