Sie soll ihren Sohn im Regierungshelikopter in den Urlaub eingeflogen haben, nun steht Verteidigungsministerin Lambrecht massiv in der Kritik. Aber f├╝r die Aufregung gibt es gar keinen Grund.

"Osterurlaub auf Sylt : Sohn von Verteidigungsministerin Lambrecht reiste in Regierungs-Hubschrauber" ÔÇô so titelte der "Business Insider" und scheuchte damit den deutschen Politikbetrieb auf. "R├╝cktritt jetzt", forderte AfD-Vorstandsmitglied Joachim Paul. "Kannst du dir nicht ausdenken", kommentierte die Linke den "offenbar rechtswidrigen" Flug des Sohnes, "mangelndes Fingerspitzengef├╝hl" warf Thorsten Frei, parlamentarischer Gesch├Ąftsf├╝hrer der Unionsfraktion, der Verteidigungsministerin vor.

Doch was war wirklich passiert? Am 15. April, also an Karfreitag, habe der Sohn der Verteidigungsministerin ein Foto auf Instagram gepostet, das ihn im Regierungshelikopter zeigt, schrieb der "Business Insider". Die Ostertage verbrachten Christine Lambrecht und ihr Sohn auf Sylt ÔÇô offenbar hatte er also zumindest einen Teil der Reise in der Regierungsmaschine zur├╝ckgelegt.