CDU und Grüne in NRW schließen Sondierungsgespräche ab

CDU und Gr├╝ne in NRW schlie├čen Sondierungsgespr├Ąche ab

Eine schwarz-gr├╝ne Regierung in Nordrhein-Westfalen r├╝ckt n├Ąher. Nach den Sondierungen haben die Spitzenkandidaten vorgeschlagen, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen.

CDU und Gr├╝ne haben in Nordrhein-Westfalen ihre Sondierungsgespr├Ąche abgeschlossen. Beide Seiten beschlossen, ihren Mitgliedern die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu empfehlen, wie die Parteien unter F├╝hrung der Spitzenkandidaten Hendrik W├╝st (CDU) und Mona Neubaur (Gr├╝ne) am Freitagabend in D├╝sseldorf mitteilten.