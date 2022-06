Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich f├╝r eine Steuerreform in n├Ąchster Zeit ausgesprochen. "Die Menschen m├╝ssen wir so gezielt entlasten, dass aus dem Verlust an Kaufkraft keine soziale H├Ąrte wird und keine Spirale von steigenden L├Âhnen und Preisen", sagte der FDP-Vorsitzende der "Welt am Sonntag" laut Vorabbericht.