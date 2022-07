Hammelsprung: AfD erzwingt Abbruch von Bundestagssitzung

Aktualisiert am 08.07.2022 - 06:50 Uhr

Wegen mangelnder Beschlussfähigkeit musste die Sitzung des Bundestags in der Nacht zu Freitag abgebrochen werden. Die AfD hatte die Anwesenden nachzählen lassen.

Die AfD hat in der Nacht zum Freitag einen Abbruch der Bundestagssitzung provoziert. Um kurz vor halb zwei erzwang die Fraktion einen Hammelsprung, um die Beschlussfähigkeit des Parlaments zu überprüfen. Streng genommen muss dafür nämlich mehr als die Hälfte der 736 Abgeordneten anwesend sein – was zur nächtlichen Stunde eigentlich nie der Fall ist. So kamen statt der notwendigen 369 Parlamentarier letztlich nur 184 zusammen. Vizepräsidentin Aydan Özoguz (SPD) beendete daraufhin die Sitzung.