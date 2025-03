Als Wolodymyr Selenskyj am 28. Februar auf einem der gepolsterten Prunkstühle im Weißen Haus Platz nahm, links neben ihm US-Präsident Donald Trump und sein Vize J. D. Vance , wusste der ukrainische Präsident noch nicht, dass er wenige Minuten später schon wieder gedemütigt auf dem Weg nach Hause sein würde. Trump und Vance verwickelten den Gast in ein hitziges Wortgefecht, das allerlei Vorwürfe enthielt und Selenskyj augenscheinlich unvorbereitet traf. Er wand sich, keifte zurück, suchte Deckung. Es war eine der unangenehmsten Vorführungen gescheiterter Diplomatie in der Geschichte.

Wie es bei solchen Besuchen üblich ist, hatte Selenskyj zwei Geschenke für Trump mitgebracht. Zum einen den Weltmeisterschaftsgürtel des ukrainischen Schwergewichts-Champions Oleksandr Usyk. Der Gürtel lag rechts neben Selenskyj auf einem Tisch, bereit zur Übergabe. Ein Geschenk, das Trump sicher gefallen hätte – schließlich tat sich der Immobilienmakler seit den Achtzigerjahren auch als Veranstalter hochkarätiger Box-Veranstaltungen in seinen inzwischen geschlossenen Luxushotels in Atlantic City hervor.

Selenskyj reicht Trump erst den Ordner

Doch Selenskyj ließ den Gürtel zunächst unangetastet. Stattdessen entschied er sich für die Übergabe eines anderen Geschenks. Eines, das weit weniger glamourös war. Er zog einen Ordner hervor, in dem die Fotos von ukrainischen Kriegsopfern zu sehen waren. Gefangene, die in russischer Haft Grausames erlebt hatten. Diesen Ordner reichte er Trump.

Mit finsterer Miene blätterte der US-Präsident durch die Bilder. Was er sah, verdunkelte seine Stimmung nachdrücklich. Ausgemergelte, traumatisierte und teilweise gefolterte Soldaten. "That's tough stuff", murmelte Trump. "Das ist harter Tobak."

Was folgte, war eine peinliche Vorführung Selenskyjs, in der Trump und Vance den ukrainischen Gast vor den Augen der Weltöffentlichkeit unablässig attackierten und blamierten. Kräftig unterstützt von einem Reporter eines rechtsgerichteten US-Mediums, der mit der Frage, warum Selenskyj trotz der Einladung ins Weiße Haus keinen Anzug trage, noch mehr Öl ins Feuer goss.

Die Situation eskalierte. Selenskyj zog unverrichteter Dinge wieder ab, das Rohstoffabkommen, das eigentlich nach diesem Treffen hätte unterzeichnet werden sollen, wurde auf Eis gelegt. Wenige Tage darauf stellten die USA ihre militärische Hilfe für das von Russland völkerrechtswidrig angegriffene Land ein, inklusive der nachrichtendienstlichen Informationen. In der Folge brach der ukrainische Vorstoß in der russischen Region Kursk innerhalb kurzer Zeit völlig in sich zusammen. Ein großes Faustpfand in den bevorstehenden Friedens-Verhandlungen mit Russland war für Selenskyj damit verloren.