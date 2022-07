Verdreifachung der Gaspreise: Netzagentur-Chef warnt vor Anstieg ab 2023

Aktualisiert am 14.07.2022 - 07:40 Uhr

Aktualisiert am 14.07.2022 - 07:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Es sei "absolut realistisch", dass Kunden, die derzeit 1.500 Euro im Jahr für Gas bezahlen, künftig mit 4.500 Euro und mehr zur Kasse geben werden, sagte Müller weiter. "An den Börsen haben sich die Preise zum Teil versiebenfacht. Das kommt nicht alles sofort und nicht in vollem Umfang bei den Verbrauchern an, aber irgendwann muss es bezahlt werden."