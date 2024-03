Der Generalbundesanwalt Jens Rommel schaltet sich in der Affäre um ein abgehörtes Gespräch von Bundeswehroffizieren über Taurus-Marschflugkörper ein. Das bestätigte die Behörde dem "Spiegel". Demnach ermittelt sie wegen des Verdachts auf "geheimdienstliche Agententätigkeit" gegen Unbekannt. Zuerst hatte die "Tagesschau" darüber berichtet.

Brisante Gesprächsinhalte

Das Gespräch ist vor allem deshalb brisant, weil darin auch sensible militärische Informationen ausgetauscht wurden. Im Fokus steht dabei vor allem Luftwaffenchef Ingo Gerhartz. Er erklärte, er könne sich vorstellen, dass in einer ersten Tranche 50 und dann noch einmal 50 Flugkörper geliefert würden – was den Kriegsverlauf jedoch nicht ändern würde. Dabei handelte es sich letztlich nur um Gedankenspiele, um der Politik Möglichkeiten aufzuzeigen, nicht um konkrete Pläne.