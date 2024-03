Im westukrainischen Gebiet Lwiw wurde nach Behördenangaben eine nicht näher bezeichnete Anlage der kritischen Infrastruktur getroffen. "Dort brach ein Brand aus. Feuerwehrleute sind im Einsatz", schrieb Gebietsgouverneur Maksym Kosyzkyj auf Telegram. Informationen zu möglichen Opfern gebe es bislang nicht. Die Westukraine schien ein Schwerpunkt des Angriffs zu sein. Aber auch über der Hauptstadt Kiew wurden russische Flugobjekte abgefangen. Berichtet wurde aber nur von einem Schaden an einer Gebäudefassade.

Polen: Russland hat Luftraum verletzt

7.29 Uhr: Russland hat bei Raketenangriffen auf die Westukraine am Sonntagmorgen polnischen Angaben zufolge kurzzeitig den Luftraum des Nato-Mitglieds Polen verletzt. Am 24. März um 4.23 Uhr habe eine Verletzung des polnischen Luftraums durch einen in dieser Nacht von einem Langstreckenflugzeug Russlands abgeschossenen Marschflugkörper stattgefunden, schrieb der Generalstab der polnischen Streitkräfte auf der Plattform X. Ziele der Angriffe seien Städte in der Westukraine gewesen. Das Objekt sei in der Nähe der Stadt Oserdów in den polnischen Luftraum eingetreten und sei dort 39 Sekunden lang geblieben.

Während des gesamten Fluges sei es von militärischen Radarsystemen beobachtet worden, hieß es weiter. Es seien alle notwendigen Verfahren zur Gewährleistung der Sicherheit des polnischen Luftraums eingeleitet worden. Unter anderem sei die polnische und verbündete Luftwaffe aktiviert worden.

Polen schickt Kampfjets in die Luft

5.25 Uhr: Polen hat nach Berichten über russische Raketenangriffe im Westen der Ukraine Kampfjets in die Luft geschickt, um die Situation zu beobachten. "Polnische und verbündete Flugzeuge wurden aktiviert, was zu einer erhöhten Lärmbelästigung führen kann, insbesondere im südöstlichen Teil des Landes", teilt das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte über den sozialen Mediendienst X mit. Der südöstliche Teil Polens grenzt an die Ukraine.

Russische Angriffe auf Westen der Ukraine

4.45 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat vor Raketenangriffen auf den Westen des Landes gewarnt. Bewohner von Lwiw sollten sich in Schutzräume begeben, hieß es auf Telegram. Nach Anlagen des Bürgermeisters sollen 20 Raketen und mehrere Drohnen von Russland aus abgefeuert worden sein, es habe aber keine Einschläge gegeben. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, berichtete ebenfalls von Angriffen und Explosionen. Die Luftabwehr sei in Betrieb, schrieb er auf Telegram. Trümmer einer abgeschossenen Rakete seien auf ein Waldstück gefallen und hätten dieses in Brand gesetzt. In der gesamten Ukraine herrschte am frühen Sonntagmorgen Luftalarm.