Seit 22 Jahren ist sie in Entwicklung, nun hat erstmals ein deutscher Eurofighter eine "Meteor"-Rakete verschossen. Das Geschoss hat gleich mehrere Besonderheiten.

Die Bundeswehr feiert sie als "echten Zugewinn" für den Eurofighter und als "Musterbeispiel erfolgreicher multinationaler Zusammenarbeit": Nach rund 22 Jahren Entwicklung hat die Luftwaffe laut eigenen Angaben erstmals die neue Rakete "Meteor" zu Testzwecken verschossen. Der Test fand im schottischen Lossiemouth statt. Wann genau die Rakete abgefeuert wurde, gab die Bundeswehr jedoch nicht an.

Der "Meteor" ist eine Luft-Luft-Rakete des europäischen Herstellers MBDA. Der Lenkflugkörper wird von Kampfjets zur Bekämpfung feindlicher Ziele in der Luft, meist andere Kampfflugzeuge, eingesetzt. Der "Meteor" hat dabei gleich zwei Besonderheiten: seine hohe Einsatzreichweite von laut Bundeswehr-Angaben bis zu 200 Kilometern und seinen Staustrahlantrieb.

"Meteor" fliegt wohl mehr als viermal so schnell wie der Schall

Dieser Antrieb ermöglicht es, dass die Rakete auf einer relativ flachen Flugbahn fliegen und dabei ihre Höchstgeschwindigkeit halten kann. Außerdem ist die Rakete so manövrierfähiger, kann beschleunigen und auch wieder steigen, falls dies nötig ist. Der "Meteor" soll laut Herstellerangaben mit mehr als vierfacher Schallgeschwindigkeit fliegen.

Andere Luft-Luft-Flugkörper wie der deutsche Iris-T oder die US-Rakete AIM-120 fliegen mit Feststoffantrieb. Die Raketen werden also nur in der Startphase mit einem Motor angetrieben und gleiten dann auf einer semiballistischen Flugbahn. Ausweichmanöver verringern dabei die Geschwindigkeit der Rakete und damit auch die Trefferquote. Der Staustrahlantrieb des "Meteors" hat hingegen den Nachteil, dass die Rakete mindestens bei Schallgeschwindigkeit abgefeuert werden muss.

"Fire-and-forget"

Die hohe Reichweite von bis zu 200 Kilometern ermöglicht es der Luftwaffe künftig, feindliche Ziele bereits zu bekämpfen, wenn sie nicht einmal in Sichtweite sind. Die Raketen werden nach dem Prinzip "fire-and-forget" (abfeuern und vergessen) verschossen. Der Kampfjet, von dem der "Meteor" gestartet wird, kann also direkt danach abdrehen und möglicherweise anfliegenden feindlichen Raketen ausweichen. Die Navigation erfolgt ähnlich wie beim Marschflugkörper "Taurus" per Trägheitsnavigationssystem.