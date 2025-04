Die Chefin des Beschaffungsamts will möglichst schnell neue Waffen und Munition bestellen. Verträge seien bereits geschlossen.

Verfahren sollen ohne neue Ausschreibungen starten

Die Behördenleiterin wies zugleich Kritik an ihrer Behörde zurück. "Allein seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben wir Verträge für rund 150 Milliarden Euro geschlossen, so viel wie nie zuvor", sagte sie. Dabei habe man unter anderem Panzer, Kampfjets und Raketenabwehrsysteme bestellt.