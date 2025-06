Die australische Fluggesellschaft Qantas hat angekündigt, ihre Billigtochter Jetstar Asia in Singapur zum 31. Juli 2025 einzustellen. Die Airline begründete den Schritt mit steigenden Kosten und zunehmender Konkurrenz in Südostasien. Laut Qantas wird Kapital in Höhe von umgerechnet rund 326 Millionen Euro für Investitionen in neue Flugzeuge frei.