Seit 2011 ausgesetzt

Zurück an die Waffe: Soll die Wehrpflicht wiederkehren?

02.03.2022, 12:09 Uhr | Mth, t-online

Fast elf Jahre ist es her, dass die allgemeine Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Mit dem Krieg in der Ukraine entflammt die Diskussion über ihre Wiedereinführung. Welcher Meinung sind Sie?

Viele glauben, dass die allgemeine Wehrpflicht im Sommer 2011 abgeschafft wurde. Tatsächlich setzte das Bundesverteidigungsministerium unter damaliger Führung von Karl-Theodor zu Guttenberg sie nur aus. Die Option für eine Wiedereinführung wurde damit offen gehalten, wirkte jedoch lange abwegig.

In Anbetracht des kürzlich ausgebrochenen Krieges, der in der Ukraine – und damit geografisch bedrohlich nahe an Deutschland – geführt wird, sprechen sich diverse Politiker, vor allem der CDU und AfD, dafür aus, die Wehrpflicht wiedereinzuführen.





Viele andere Politiker sind dagegen, unter anderem Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht und SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil. Auch Eberhard Zorn, Generalinspekteur der Bundeswehr, unterstützt die Forderung nicht. Unter anderem habe er grundgesetzliche Bedenken.

Wir wollen von Ihnen wissen: Macht es die derzeitige kriegerische Situation in Europa notwendig, die Wehrpflicht zu reaktivieren? Hätte sie gar nicht erst ausgesetzt werden sollen? Oder lehnen sie es ab, sie wieder einzuführen?

