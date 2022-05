Gr├╝nen-Chef Omid Nouripour hat die Union in den Verhandlungen um das 100-Milliarden-Sonderverm├Âgen kritisiert. "Die Union t├Ąte gut daran, nicht st├Ąndig neue H├╝rden f├╝r die Verhandlungen zum Sonderverm├Âgen aufzustellen", sagte Nouripour t-online . "Ihr muss doch auch daran gelegen sein, die Bundeswehr gut und schnell auszustatten, damit sie ihre Aufgaben in dieser schwierigen Zeit erf├╝llen kann."

Die Ampelregierung will das "Sonderverm├Âgen Bundeswehr" im Grundgesetz verankern und ist daf├╝r im Bundestag auf die Unterst├╝tzung der Unionsfraktion angewiesen. CDU und CSU pochen unter F├╝hrung von Fraktionschef Friedrich Merz bislang jedoch darauf, zugleich das Zwei-Prozent-Ziel der Nato gesetzlich zu verankern und das Geld ausschlie├člich der Bundeswehr zugutekommen zu lassen. Beides sehen insbesondere die Gr├╝nen anders.

"Die Verteidigungsminister der Union haben in den letzten 16 Jahren zu viel Geld durch ineffiziente Beschaffungsstrukturen verbrannt und wollen jetzt stur am Zwei-Prozent-Ziel festhalten", sagte Nouripour. "Dass die Truppe mehr Geld braucht, ist unbestritten, aber ohne eine Reform des Beschaffungswesens und eine bedarfsgerechte Ermittlung notwendiger Milit├Ąrausgaben werden wir uns als Parlamentarier in immer neuen Untersuchungsaussch├╝ssen wiederfinden."