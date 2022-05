Die Ausgabenliste im Detail

"Dimension See" (Gesamtumfang 19,3 Mrd. Euro):

Schon am Freitag soll das Parlament abstimmen

Zusammengerechnet ergeben sich genau die 100 Milliarden Euro, die das Sonderverm├Âgen Bundeswehr umfassen soll. Allerdings geht aus dem Dokument nicht hervor, welcher Einzelposten wie viel kosten soll und in welchem Zeitraum die Anschaffung geplant ist. Auch Preise f├╝r Munitionsbeschaffung sind laut "Business Insider" nicht gelistet.

├ťber die Details des Sonderverm├Âgens hatten sich die Ampelregierung und die Union erst am sp├Ąten Sonntagabend verst├Ąndigt. Die Koalition braucht die Unterst├╝tzung von CDU/CSU, weil das Sonderverm├Âgen im Grundgesetz verankert werden soll und die Verfassung nur mit Zweidrittelmehrheit ge├Ąndert werden kann.

Am Mittwochmorgen befassen sich der Haushalts- und der Verteidigungsausschuss in Sondersitzungen mit dem Vorhaben. Schon am Freitag soll im Plenum ├╝ber das Sonderverm├Âgen abgestimmt werden.