Bundesrat stimmt Sondervermögen für Bundeswehr zu

Aktualisiert am 10.06.2022 - 10:03 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Bundesrat hat den Weg frei gemacht fĂŒr Milliarden-Investitionen in die Bundeswehr. Die LĂ€nderkammer stimmte am Freitag mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit einer GrundgesetzĂ€nderung zu.

Das Milliarden-Programm zur AufrĂŒstung der Bundeswehr kann anlaufen. Nach dem Bundestag hat am Freitag auch der Bundesrat die dazu notwendige Änderung des Grundgesetzes beschlossen. Damit dĂŒrfen unter Umgehung der Schuldenbremse Kredite von 100 Milliarden Euro aufgenommen werden, um die StreitkrĂ€fte besser auszurĂŒsten.

Kauf von Tarnkappenflugzeugen bereits in Planung

In das Grundgesetz wird ein neuer Artikel 87a aufgenommen. Er regelt die Kreditaufnahme fĂŒr das Sondervermögen an der Schuldenbremse vorbei. Mit dem Geld sollen in den kommenden Jahren neue Flugzeuge, Hubschrauber, Schiffe, Panzer und Munition angeschafft werden. Es geht aber auch um AusrĂŒstung wie NachtsichtgerĂ€te und FunkgerĂ€te.