Die Bundeswehr soll mit F-35-Kampfjets ausgestattet werden. Doch in den USA m├╝ssten nun offenbar immer mehr Flugzeuge am Boden bleiben.

Die Organisation Greenpeace warnt die Bundesregierung nach einer Auswertung amtlicher Berichte aus den USA vor Risiken beim angek├╝ndigten Kauf von F-35-Tarnkappenjets. "Obwohl die F-35 bereits seit ├╝ber zehn Jahren bei den US-Streitkr├Ąften im Einsatz ist, leidet das Flugzeug weiterhin unter zahlreichen Problemen und M├Ąngeln, die durch die regelm├Ą├čigen, offiziellen Berichte unterschiedlicher US-Stellen und auch durch die Arbeit zivilgesellschaftlicher Projekte belegt sind", hei├čt es in der Studie, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Donnerstag vorlag.