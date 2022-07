Bundeswehr will wohl neue Puma-Panzer von Rheinmetall kaufen

Der R├╝stungskonzern Rheinmetall erwartet, mehr als 100 Exemplare des Sch├╝tzenpanzers Puma an die Bundeswehr zu verkaufen. "Gestern ist die Entscheidung im Ministerium gef├Ąllt worden, dass 111 Puma zweifellos bestellt werden", sagte Vorstandschef Armin Papperger am Donnerstag am nieders├Ąchsischen Konzernstandort Unterl├╝├č. "Die Vertragsverhandlungen beginnen n├Ąchste Woche." Er gehe davon aus, im September dann einen abschlie├čenden Vertrag zu haben. Der Puma ist eines der Hauptfahrzeuge, die der Milit├Ąrtechnik-Hersteller Rheinmetall in der s├╝dlichen L├╝neburger Heide fertigt.