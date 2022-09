Streit wegen Hofreiter-Frisur: Armin Laschet kontert Markus Söder

Aktualisiert am 11.09.2022 - 16:57 Uhr

Aktualisiert am 11.09.2022 - 16:57 Uhr Lesedauer: 1 Min.

CSU-Chef Markus Söder hat über die Frisur des Grünen-Politikers Anton Hofreiter gespottet. Jetzt mischt sich Armin Laschet via Twitter ein.

Eine neue Geschlossenheit hatten CDU und CSU auf dem Parteitag am Wochenende in Hannover beschworen – doch schon kurz darauf wurde auf Twitter wieder gegeneinander gestichelt. Der Grund: ausgerechnet die Langhaar-Frisur von Grünen-Politiker Anton Hofreiter. CSU-Chef Markus Söder hatte in seiner Rede auf dem Treffen gewitzelt, er halte Hofreiters Bekenntnis zur Bundeswehr erst dann für glaubwürdig, wenn der sich einen "ordentlichen, militärischen Haarschnitt" zulege.