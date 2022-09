Ermittlungen gegen CDU-Fraktionschef: Immunität aufgehoben

Aktualisiert am 17.09.2022 - 12:41 Uhr

Warum gegen Mario Voigt ermittelt wird, ist noch nicht sicher geklärt. Die Immunität des CDU-Landtagsfraktionsvorsitzenden in Thüringen ist aber aufgehoben worden.

Die Immunität des Vorsitzenden der Thüringer CDU-Landtagsfraktion, Mario Voigt, ist vom Justizausschuss des Parlaments für staatsanwaltschaftliche Ermittlungen aufgehoben worden. Voigt erklärte, was ihm im Detail vorgeworfen werde, könne er noch nicht sagen. "Ich erkläre jedoch, dass ich selbstverständlich bei der Sachaufklärung umfassend unterstütze und vollends kooperationsbereit bin. Ich bin sicher, mir nichts zuschulden kommen lassen zu haben."

Der 45-Jährige kandidiert an diesem Samstag auf einem Landesparteitag in Pößneck für den Thüringer CDU-Vorsitz. Dran halte er fest, so Voigt. Den zeitlichen Ablauf zwischen der Immunitätsaufhebung und dem Parteitag nannte er bemerkenswert.