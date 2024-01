So kommen Parteien an Geld

Bereits seit 2021 bekommt die NPD keine staatlichen Gelder mehr, weil sie Mindestwerte bei Wahlen nicht erreichten. Nun entschied das Bundesverfassungsgericht, dass das auch die kommenden sechs Jahre so bleibt.

Die NPD, die sich im Juni 2023 in "Die Heimat" umbenannt hat, bekommt keine staatliche Parteienfinanzierung mehr. Das entschied das Bundesverfassungsgericht am Dienstag in Karlsruhe. Die Partei sei darauf ausgerichtet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, urteilten die Richter.