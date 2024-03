Auf TikTok sahen Hunderttausende die Videos von AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah. Nun will die Plattform seine Reichweite verringern – und greift auch gegen ein AfD-freundliches Netzwerk durch.

Die Social-Media-Plattform TikTok hat die Reichweite des AfD-Politikers Maximilian Krah deutlich eingeschränkt. Das habe das Unternehmen bestätigt, berichtet der "Spiegel". Demnach würden Krahs Beiträge nicht mehr im sogenannten "Für dich-Feed" ausgespielt. Diese Unterseite ist in der TikTok-App der zentrale Ort auf der Plattform, wo Nutzer Videos konsumieren. Dort werden ihnen auch Beiträge von Accounts empfohlen, die sie nicht abonniert haben.

Gegen welche Regeln Krah genau verstoßen haben soll, ist nicht bekannt. TikTok nennt in seinen Richtlinien, dass folgende Inhalte nicht im "Für-dich-Feed" zugelassen sind: "Verhaltensgesundheit, sensible und nicht jugendfreie Themen, Integrität und Authentizität" sowie "regulierte Waren".

Krahs Videos werden millionenfach angesehen

Krah, der die AfD als Spitzenkandidat in die bevorstehende Europawahl führt, hatte auf TikTok gezielt versucht, junge Wählerinnen und Wähler anzusprechen. Bei der Wahl dürfen, anders als bei Bundestagswahlen, Menschen ab einem Alter von 16 Jahren teilnehmen.

Seine Videos wurden auf TikTok millionenfach abgespielt. Sein reichweitenstärkster Beitrag, erzielte mehr als 1,4 Millionen Ansichten. Krah prangert darin ein vermeintlich vorherrschendes Männlichkeitsbild an. Dieses sei dafür verantwortlich, dass "jeder dritte junge Mann noch nie eine Freundin" hatte. "Lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten."

TikTok sperrt AfD-freundliches Netzwerk

In seinem jüngsten Transparenzbericht erklärte TikTok, es habe ein Netzwerk aus 32 Accounts gesperrt, die darauf abgezielt hätten, "den politischen Diskurs in Deutschland" mit AfD-freundlichen Inhalten und Narrativen aus russischen Staatsmedien zu "manipulieren". Bei den gesperrten Kanälen habe es sich um "unauthentische Accounts" gehandelt. Darunter seien auch Profile gewesen, die sich als Nachrichtenaccounts ausgaben, heißt es in dem Bericht. Krah selbst wird darin nicht erwähnt und sein Account ist weiter auf TikTok vertreten.