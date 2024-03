Wir haben zu viele Krankenhäuser. Dass wir die 1.700 Krankenhäuser nicht benötigen, liegt auf der Hand. Es gibt weder das notwendige Personal dazu, noch gibt es genügend Patienten. Im Moment ist es so, dass viel zu viele Leistungen stationär erbracht werden, um die Krankenhäuser künstlich auszulasten. Wir müssen spezialisieren und Standorte abbauen. So ehrlich müssen wir sein.

Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Aber die Debatte wird auch schräg geführt, wenn wir nur über diese Frage sprechen. Sie geht am eigentlichen Problem vorbei.

Wir haben das teuerste Krankenhaussystem in Europa, liegen aber bei den Behandlungsergebnissen nur im Mittelfeld. Das ist der eigentliche Skandal. Wir nutzen unsere Krankenhäuser nicht so, wie es für die Qualität der Versorgung optimal wäre.

Bis zu einem Drittel der Krebspatienten werden in Krankenhäusern behandelt, in denen die Versorgung für sie nicht optimal ist. Dort fehlt es an ausreichend Fällen für Spezialisierung, an Fachärzten, an Technologie. Das ist ein riesiges Problem für die Betroffenen, das wir mit dieser Reform lösen.