Ein Hausarzt in Baden-Württemberg will einen Lokalpolitiker nicht mehr behandeln, nachdem dieser in die AfD eingetreten ist. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. "Mein Arzt lässt mich einfach abblitzen", sagte der Lokalpolitiker Heiko Nüßner der Zeitung.

Laut dem Bericht soll Nüßner um ein Rezept bei seinem Hausarzt in dem Ort Lahr gebeten haben. Per Mail bat der Mediziner den 57-Jährigen darum, "aufgrund deutlich politisch unterschiedlicher Ansichten", sich einen anderen Arzt zu suchen.

"Forderne und drängende Art"

Der Arzt sagte gegenüber der Zeitung, er habe sich zu dem Schritt entschlossen, nachdem er Nüßner in der Lokalpresse auf einem Foto mit weiteren AfD-Funktionären gesehen habe: "Ich empfand den Patienten schon zuvor mit seiner fordernden und drängenden Art als sehr unangenehm. Das Foto in der Zeitung war dann nur das i-Tüpfelchen." Er würde allerdings jedem Menschen in akuter Not helfen. Die Medikamente, um die Nüßner ihn gebeten habe, seien allerdings nicht lebenswichtig gewesen.