Der Europa-Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah, will künftig nicht mehr Teil der AfD-Parteiführung sein. In einer Sitzung des Bundesvorstands am Montagabend habe er dies angekündigt, bestätigte ein Sprecher von Parteichefin Alice Weidel am Dienstag. Zuerst hatten ZDF-"frontal" und "Junge Freiheit" berichtet.