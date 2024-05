Aktualisiert am 17.05.2024 - 01:14 Uhr

Aktualisiert am 17.05.2024 - 01:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Neue Details in Spionage-Affäre

Die Staatsanwaltschaft prüft offenbar, ob Geld aus China an den AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah floss. t-online hatte das Firmengeflecht aufgedeckt.

In der Affäre um den mutmaßlichen chinesischen Spion im Büro des AfD-Politikers Maximilian Krah, über die t-online exklusiv bereits im Oktober 2023 berichtete , wird nun laut Medien geprüft, ob Krah über seinen Mitarbeiter Gelder aus China erhalten hat. Das berichten NDR , WDR und Süddeutsche Zeitung.

Konkret gehen die Sicherheitsbehörden demnach dem Verdacht nach, dass sein Assistent Jian G. über einen längeren Zeitraum Krah mit hohen fünfstelligen Summen unterstützt hat. Das Geld soll dabei möglicherweise vom chinesischen Geheimdienst stammen und mit mutmaßlichen Scheinrechnungen über ein Firmengeflecht in Nordrhein-Westfalen gelaufen sein, das t-online aufdeckte.

Hinweise auf die Zahlungen sollen die Sicherheitsbehörden laut den neuen Berichten aus Kommunikation von G. erhalten haben, die sie demnach ein Jahr lang überwachten. Darin habe G. angegeben, dass er mehr als 50.000 Euro an Krah gezahlt habe und er seit 20 Jahren für den chinesischen Geheimdienst arbeite.

Anwalt spricht von ordnungsgemäßen Rechnungen

G. habe in zwei Fällen die Rechnungen vorformuliert, die anschließend von einer Mitarbeiterin aus Krahs Kanzlei verfasst worden sein sollen. Darüber hinaus wird er verdächtigt, mehrere Firmen in Deutschland und China genutzt zu haben, um die Geldflüsse zu verschleiern. t-online hatte Geldflüsse aus China in G.'s enges privates Umfeld bereits im Oktober belegt. Krah hatte auf Anfrage eingeräumt, G. vor seiner Zeit im Parlament als Anwalt vertreten zu haben.