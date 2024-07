Grüne wollen "mit einer Person an der Spitze" in Wahlkampf gehen

Die Parteichefin der Grünen, Ricarda Lang, hat sich in einem Interview über die Wahltaktik für das Jahr 2025 geäußert. Sie wollen "mit einer Person an der Spitze" in den Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr gehen. Das helfe der Partei "sowohl was Vertrauen angeht, als auch was Klarheit angeht", sagte Lang am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview". Nach dem Rückzug von Außenministerin Annalena Baerbock sehe sie "gerade niemand" anderen als Vizekanzler Robert Habeck für diese Rolle, sagte Lang weiter. Endgültig entschieden werde die Frage aber erst im weiteren Verlauf des Jahres.