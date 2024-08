Der bayerische Ministerpräsident denkt nicht daran, Bundesminister in Berlin zu werden. Bei einem anderen Thema zeigt er sich dagegen gesprächsbereit.

CSU-Chef Markus Söder schließt einen Wechsel als Minister in die Bundespolitik aus. "In einer möglichen neuen Regierung ist der Koalitionsausschuss das entscheidende politische Zentrum und nicht das Kabinett. Als Parteivorsitzender und Ministerpräsident könnte ich die Interessen Bayerns und der CSU am besten vertreten", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Süddeutschen Zeitung".