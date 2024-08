Die Linkspartei hat Finanzminister Christian Lindner (FDP) vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verklagt. Hintergrund der am 21. August eingereichten Klage ist eine Kampagne des Finanzministeriums zum 15-jährigen Jubiläum der Schuldenbremse. Die Klageschrift in dem Organstreitverfahren liegt dem "Spiegel" exklusiv vor.