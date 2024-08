Die grüne Spitzenpolitikerin Katrin Göring-Eckardt hat sich in einem Video zum Wahlkampf in Thüringen geäußert. Darin will sie erklären, warum die AfD und das BSW schlecht für das Bundesland seien. Diese würden nämlich die Schlagermusik gefährden, argumentiert Göring-Eckardt in dem 30-Sekunden-Video auf X.