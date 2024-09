AfD überzeugt Jugendliche in Brandenburg – Kleinpartei überrascht

Tausende Jugendliche zeigen vor der Landtagswahl in Brandenburg, wie sie abstimmen würden. Eine kleine Partei schneidet überraschend gut ab.

Bei der U16-Wahl im Vorfeld der Landtagswahl in Brandenburg hat die AfD unter Kindern und Jugendlichen am stärksten abgeschnitten. Sie erhielt knapp 30 Prozent der Stimmen. Das geht aus dem endgültigen Ergebnis hervor, das die Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin "Walter May" veröffentlichte. Zweitstärkste Kraft wurde die SPD mit 15 Prozent, knapp vor der CDU mit etwa 13 Prozent.