International wird sich um Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland bemüht. In Moskau plant man aber wohl schon die nächste Offensive.

Trotz der diplomatischen Anstrengungen um Friedensgespräche setzt Russland seine Offensive gegen die Ukraine weiter fort. Besonders der in der vergangenen Woche von US-Präsident Trump ins Spiel gebrachte Rückzug aus den Verhandlungen könnte diesen Prozess noch einmal verstärken. Wie der Militär-Experte Jack Watling in einer Analyse für den britischen Thinktank "Rusi" schreibt, mehren sich die Anzeichen, dass Russland seine militärischen Anstrengungen in diesem Sommer noch einmal intensiviert.