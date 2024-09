Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) für seine Wortwahl über seine Partei kritisiert. Hofreiter sagt in der Sendung "Markus Lanz", durch Söders Worte sei seine Sicherheit in der Vergangenheit gefährdet gewesen. "Die Aussage Ihres Ministerpräsidenten, 'Die Grünen gehören nicht zu Bayern', hat meine Sicherheit, und zwar fast in ähnlichen Worten, wirklich gefährdet", sagte Hofreiter in Richtung des CSU-Generalsekretärs Martin Huber, der ebenfalls in der Sendung zu Gast war.