So flogen Krah, die ungarischen Fidesz-Abgeordneten Kinga Gál und Ernő Schaller-Baross, Harald Vilimsky von der FPÖ sowie die italienische Lega-Politikerin Susanna Ceccardi im Dezember 2023 zur Black-Tie-Gala des New York Young Republican Club (NYYRC) in die USA. Dort hielt Trump eine 80-minütige Rede. Die Gäste zahlten zwischen 699 und 1.399 US-Dollar, um an einem "mehrgängigen französischen Abendessen" mit offener Bar und "hochpreisigen Spirituosen" teilzunehmen, berichtet der "Guardian".