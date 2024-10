Seit Monaten sitzt Jian G. wegen mutmaßlicher Spionage für China in Untersuchungshaft: Als Assistent für AfD-Spitzenpolitiker Maximilian Krah soll er Informationen aus dem EU-Parlament an chinesische Nachrichtendienste weitergegeben haben. Außerdem habe er die chinesische Exilopposition ausspioniert. Der Generalbundesanwalt geht von einem besonders schweren Fall aus.

X. reiste auch nach China

Nun kommt heraus: Der Fall ist mutmaßlich weitaus größer als bisher bekannt. Jian G. gilt den Ermittlern als Mitarbeiter des chinesischen Geheimdiensts und soll sogar mindestens eine Agentin zusätzlich als Quelle geführt haben. Am Montag nahm das Bundeskriminalamt in Leipzig die Chinesin Yaqi X. fest, deren voller Name t-online bekannt ist. Untersuchungshaft wurde angeordnet.

Passagiere und Lieferungen ausspioniert?

Dem Generalbundesanwalt zufolge übermittelte X. ihrem Agentenführer G. in Krahs Brüsseler Büro ab August 2023 über Monate hinweg Informationen zu Flügen, Fracht und Passagieren des Flughafens. Insbesondere berichtete sie demnach über den Transport von Rüstungsgütern und Personen mit Bezug zu deutschen Rüstungsunternehmen. Der Leipziger Flughafen gilt als wichtiger Umschlagplatz für deutsche Rüstungsexporte, nicht nur in die Ukraine .

Die neue Wendung in der Spionageaffäre lässt auch andere Kontakte von Jian G. möglicherweise in neuem Licht erscheinen: t-online hatte bereits im Oktober 2023, mehr als ein halbes Jahr vor G.'s Festnahme, umfangreich über die verdächtigen Aktivitäten berichtet. Dazu zählten gemeinsame Geheimdienstkontakte mit Krah, gemeinsame Lobbyaktivitäten für China, Geldzahlungen aus China über Unternehmen in G.'s direktes privates Umfeld und G.'s auffällige Aktivitäten in der Exil-Opposition.