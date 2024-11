Beim Grünen-Parteitag in Wiesbaden hat Außenministerin Annalena Baerbock mit einem Wollknäuel für Aufsehen gesorgt. Nachdem sie den Delegierten die Wahl von Robert Habeck zum Kanzlerkandidaten empfohlen hatte, holte sie ein grünes Wollknäuel hervor und erklärte: "Wenn es richtig hart wird, dann fange ich auch damit an und habe mein Strickzeug immer hier in der Tasche mit dabei. Für Dich, für uns, in diesem Wahlkampf!“