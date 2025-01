Geldgeber bestreiten Zusammenhang

Besonders hoch fiel die Spende eines bayerischen Immobilienmanagers aus. Er überwies 48.000 Euro an die CSU in Passau. Laut "Spiegel"-Recherchen hatte er zuvor dem Ministerium ein Konzept für ein Mobilitätszentrum präsentiert, das auf eine Initiative Scheuers zurückging. Später soll der Manager auch an einem privaten Bauprojekt des ehemaligen Ministers in dessen Heimatstadt beteiligt gewesen sein.