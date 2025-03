Eine SPD/BSW-Regierung gibt es bisher nur in Brandenburg. Am Freitag muss sie sich im Bundesrat zu Merz' Schuldenpaket positionieren. Das birgt Probleme.

BSW-Chef: Koalition hat Lösungsverfahren für Konflikte

Das BSW lehnt eine Aufweichung der Schuldenbremse für mehr Verteidigungsausgaben in dem Finanzpaket ab. Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) sagte, er werde am Freitag mit Woidke das Abstimmverhalten absprechen. Crumbach, der auch BSW-Landeschef ist, betonte: "Wir arbeiten gut, und wir machen das vertrauensvoll." Für Konflikte seien Lösungsverfahren vereinbart.

Die einzige bundesweite Koalition von SPD und BSW in Brandenburg ist am Donnerstag 100 Tage im Amt. Am 11. Dezember waren der Regierungschef und seine Ministerinnen und Minister im Landtag vereidigt worden. Agrarministerin Hanka Mittelstädt folgte zwei Tage später, nachdem sie ihre Beteiligung am eigenen Agrarbetrieb abgegeben hatte.