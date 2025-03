BSW protestiert nach Wagenknecht-Rede

Die Partei ist mit wenigen Tausend Stimmen an der Fünfprozenthürde gescheitert. In ihrer voraussichtlich letzten Rede im Bundestag wiederholte Sahra Wagenknecht Behauptungen, dass es bei der Auszählung von BSW-Stimmen Ungereimtheiten gegeben habe. Sie kündigte an: "Wir kommen wieder".

Was genau geplant ist

Bei Verteidigung und Infrastruktur gibt es in Deutschland einen Investitionsstau. Nun soll die Schuldenbremse – die der Neuverschuldung des Bundes enge Grenzen setzt – für Ausgaben in Verteidigung, Zivilschutz, Nachrichtendienste und Cybersicherheit gelockert werden. Für alle Ausgaben in diesen Bereichen, die ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts überschreiten, dürfen Kredite aufgenommen werden – das wäre nach Rechnung der Politiker in diesem Jahr alles über etwa 44 Milliarden Euro.