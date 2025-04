Der ehemalige Grünen-Politiker Boris Palmer hat vor einer pauschalen Ausgrenzung der AfD gewarnt und hält dies für eine Gefahr für die demokratische Kultur. In einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" erklärte der Tübinger Oberbürgermeister, er sehe darin eine Gefahr für die Glaubwürdigkeit demokratischer Institutionen. Demokratie müsse auch dort gelten, wo es schwerfällt, so Palmer.

Politische Diskussion über Umgang mit der AfD

Aus Palmers Sicht gehört die Ausgrenzung politisch unliebsamer Positionen zu den Hauptgründen für die wachsende Unterstützung der AfD. Viele Bürger fühlten sich nicht gehört, sondern abgewertet, wenn sie ihre Meinung äußerten. Palmer sagte dazu: "Die Leute sagen: Wenn wir sagen, was wir denken, werden wir diffamiert und wie Deppen behandelt. Das bestärkt sie eher in ihrer Wahlentscheidung."

CDA-Chef warnt vor Normalisierung

Demnach verweist Radtke auf die Entwicklung konservativer Parteien in anderen EU-Staaten. Die Strategie einer Annäherung an Rechtspopulisten habe dort erhebliche Verluste zur Folge gehabt. "In Österreich ist die ÖVP in Umfragen abgestürzt", so Radtke. Auch in Frankreich und Italien seien christdemokratische Parteien kaum noch präsent. "Das sind doch keine Erfolgsgeschichten."