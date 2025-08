Die Bundeswehr stärkt ihre Logistik und legt sich neue Lastwagen zu. Doch gibt es auch Kritik am einseitigen Investment von Verteidigungsminister Pistorius in Stahl und Panzer.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat sich einen weiteren Großauftrag der Bundeswehr gesichert. Diese habe Rheinmetall mit der Lieferung von mehr als 1.000 Logistikfahrzeugen mit einem Gesamtwert von rund 770 Millionen Euro beauftragt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Auslieferung der Militär-Lkw solle noch in diesem Jahr erfolgen. Rheinmetall nehme den Auftrag für das dritte Quartal in die Bücher.

Fachleute mahnen mehr Geld für Innovationen an

Doch gibt es auch Kritik an den vorrangigen Investitionen in Stahl, Lastwagen und Panzer im Haus von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).

So sagte der Ökonom Paolo Surico von der London School of Economics (LSE) der "Süddeutschen Zeitung": "Wenn die Verteidigungsausgaben hauptsächlich für Personal und Soldatenausrüstung verwendet werden, bringen sie zwar nationale Sicherheit, aber in der Regel kein Wirtschaftswachstum." Suricos Rat: "Machen Sie keine Kriegswirtschaft, machen Sie eine Innovationswirtschaft." So sei etwa ein britisches Innovationsziel, Pionier bei intelligenten Drohnen zu werden.