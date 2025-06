Klingbeil will Unternehmen um Milliarden Euro entlasten

Lars Klingbeil: Der Finanzminister will Steuererleichterungen schaffen. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)

Die schwarz-rote Koalition will die Wirtschaft mit Steuerentlastungen unterstützen. Dazu liegt ein Gesetzesentwurf von Finanzminister Klingbeil vor. Schon am Mittwoch könnte das Kabinett darüber entscheiden.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) macht Tempo bei Steuerentlastungen für die Wirtschaft: Schon am Mittwoch könnte sein "Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland" das Kabinett passieren. Geplant sind unter anderem verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für betrieblich genutzte Elektroautos.

Bis 2029 sollen diese Entlastungen Mindereinnahmen von insgesamt knapp 46 Milliarden Euro im Bundeshaushalt verursachen ("volle Jahreswirkung"), wie aus dem Gesetzentwurf hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Wie das "Handelsblatt" berichtet, sollen die Entlastungen für Unternehmen durch die Maßnahmen bis 2029 so 11,3 Milliarden Euro betragen.

"Booster" soll Investitionen attraktiver machen

Der Entwurf wurde an die anderen Ressorts weitergeleitet, die nun dazu Stellung beziehen können. Nach dem Kabinettsbeschluss, möglicherweise am Mittwoch, sind Bundestag und Bundesrat am Zug.