Neuwahl in der SPD-Fraktion

Nahles will bei Abwahl wohl auch Parteivorsitz abgeben

30.05.2019, 17:57 Uhr | dpa

SPD-Chefin Andrea Nahles am Abend der Europawahl am 26. Mai: "Dass es nicht funktioniert, sieht man am Beispiel von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer". (Quelle: Fabrizio Bensch/Reuters)