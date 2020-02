Kandidatur für CDU-Vorsitz

NRW-Landesverband gibt Laschet Rückenwind

27.02.2020, 23:02 Uhr | AFP

Der NRW-Landesverband der CDU ist der größte in ganz Deutschland – und steht mit großer Mehrheit hinter der Kandidatur von Armin Laschet für den Chefposten in der Partei. Es brauche eine Spitze, "die alle Kräfte einbindet".

Der Landesvorstand der CDU in Nordrhein-Westfalen hat sich hinter die Kandidatur von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet für den Bundesparteivorsitz gestellt. Der Landesvorstand entschied am Donnerstag, Laschet für die Wahl zum Parteivorsitzenden sowie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für die Wahl zu dessen Stellvertreter zu nominieren, wie der Landesverband am Donnerstagabend mitteilte. In geheimer Abstimmung habe das Team 93,1 Prozent der Stimmen erhalten.

Der Landesverband sei sich einig gewesen, dass die Partei in der "momentanten Situation" eine Spitze brauche, "die alle Kräfte einbindet und die Breite und Kompetenz der CDU widerspiegelt", hieß es weiter.

Laschet und Spahn hatten angekündigt, beim Parteitag am 25. April als Zweier-Team für den Parteivorsitz und den Vizevorsitz zu kandidieren. Ihnen wird dabei der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz gegenüberstehen, der seine Kandidatur ebenfalls am Dienstag ankündigte. Der frühere Minister Norbert Röttgen hatte seine Bewerbung bereits in der vergangenen Woche erklärt.